VanEck : le premier ETF européen sur l'informatique quantique atteint 500 millions de dollars

(AOF) - Les technologies quantiques suscitent un intérêt croissant auprès des investisseurs : lancé en mai 2025, VanEck Quantum Computing UCITS ETF a atteint, après seulement huit mois, un encours sous gestion de 500 millions de dollars. Cet ETF investit actuellement dans 30 entreprises à l’échelle mondiale. Il inclut à la fois des sociétés dites pure play, dont une part substantielle du chiffre d’affaires provient directement des technologies ou services liés au calcul quantique, ainsi que des entreprises leaders en recherche et développement ou déjà utilisatrices de ces technologies.

La sélection repose notamment sur le nombre de brevets pertinents détenus dans le domaine du calcul quantique.

"L'intérêt croissant pour l'informatique quantique et les attentes accrues en matière d'applications commerciales se reflètent dans la forte croissance de notre ETF", explique Martijn Rozemuller, CEO de VanEck Europe.

"Notre ETF Quantum offre un accès précoce à une technologie de rupture susceptible d'avoir un impact économique significatif, notamment dans la recherche médicale, la logistique ou l'apprentissage automatique. Les investisseurs doivent être conscients que l'informatique quantique reste une technologie émergente et que les investissements dans ce domaine peuvent être volatils et risqués", précise t-il.