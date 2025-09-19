 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
VanEck : l’ETF Uranium de VanEck dépasse le milliard de dollars d'encours
information fournie par AOF 19/09/2025 à 11:58

(AOF) - Le VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF a désormais atteint un volume d’encours d’un milliard de dollars, doublant ses actifs sous gestion en trois mois. " Les gouvernements du monde entier remettent l'énergie nucléaire au centre de l'attention ", explique Martijn Rozemuller, CEO de VanEck Europe. " Ils souhaitent ainsi contribuer à la décarbonation de la production d'électricité et à la promotion de la sécurité énergétique. De plus, l'énergie nucléaire joue un rôle de plus en plus important dans la croissance de l'intelligence artificielle. "

