VanEck franchit le cap des 10 milliards d’actifs gérés en Europe

VanEck, une société de gestion américaine qui gère environ 100 milliards de dollars, a récemment franchi un nouveau jalon en Europe en dépassant pour la première fois les 10 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion le mois dernier. Ces encours sont essentiellement constitués d’ETF et la croissance est attribuée à des entrées de capitaux importantes depuis un an et demi provenant à la fois des investisseurs privés et d’institutionnels, souligne Martijn Rozemuller, président directeur général de VanEck Europe, dans un communiqué publié ce 14 mai.

L’entreprise, fondée en 1955, s’est lancée sur le marché européen en 2012 avec des fonds traditionnels. Elle y a déployé ses trois premiers ETF Ucits en 2015, puis a progressivement élargi sa gamme de produits pour en compter une cinquantaine aujourd’hui sur 17 marchés européens. Quinze de ces produits dépassent les 100 millions de dollars d’encours. Le gestionnaire newyorkais revendique la gestion de 100 ETF au niveau mondial.

Maureen Songne