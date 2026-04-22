VanEck étoffe sa gamme d’ETF dividendes

(AOF) - VanEck élargit sa gamme d’ETF dividendes avec VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF. Le nouvel ETF investit dans 100 actions à dividendes issues des marchés développés à l’échelle mondiale (hors Etats-Unis). Toutefois, le rendement en dividendes n’est pas le seul facteur pris en compte : la sélection des entreprises repose également sur des critères tels que la stabilité et la croissance attendue des dividendes, la diversification mondiale et des considérations ESG.

L'ETF réplique l'indice Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select. Pour cet indice, la société de recherche Morningstar identifie 100 titres issus du large univers des actions des marchés développés, en excluant les Etats-Unis. .

Compte tenu de l'incertitude politique et des pressions sous la nouvelle administration américaine, les investisseurs recherchent de plus en plus des opportunités d'investissement en dehors des Etats-Unis. La concentration des rendements aux Etats-Unis au sein d'un petit groupe de valeurs à très grande capitalisation a rendu les portefeuilles plus vulnérables, tandis que les débats budgétaires en cours, l'évolution des priorités réglementaires et les tensions entre la Réserve fédérale américaine et le président des États-Unis accentuent encore l'incertitude", explique VanEck.

"Avec le nouveau VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF, nous souhaitons permettre aux investisseurs d'investir dans des actions mondiales à dividendes de manière diversifiée, sans exposition aux États-Unis. Comme c'est déjà le cas pour notre ETF dividendes déjà établi, nous accordons une grande importance à une sélection rigoureuse des titres dans cette nouvelle stratégie hors Etats-Unis", explique Dmitrii Ponomarev, Product Manager chez VanEck Europe.