Vanda Pharmaceuticals voit son traitement contre le mal des transports approuvé aux Etats-Unis

(AOF) - Vanda Pharmaceuticals a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient approuvé Nereus. Il s’agit d’un antagoniste oral destiné à la prévention des vomissements induits par le mal des transports. Le laboratoire a précisé que cette approbation était la première depuis près de quatre décennies dans cette indication.

Pour le Dr Mihael H. Polymeropoulos, président, chef de la direction et président du conseil d'administration de Vanda Pharmaceuticals : " Pour la première fois en plus de 40 ans, les patients ont accès à une thérapie novatrice fondée sur la neuropharmacologie moderne, offrant une prévention efficace sans les limites des options existantes ".

Dans les deux études de phase 3 de Nereus, l'incidence des vomissements était respectivement de 18,3 à 19,5%, contre 44,3% avec le placebo, et dans l'autre l'incidence était de 10,4 à 18,3%, contre 37,7% avec le placebo. Le traitement de Vanda Pharmaceuticals a donc réduit le risque de plus de 50 à 70%.

Le mal des transports est reconnu comme un facteur critique dans les opérations militaires depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment lors de l'invasion de la Normandie où un mal de mer sévère a altéré l'efficacité des troupes, y compris les parachutistes de la 101e division aéroportée.

