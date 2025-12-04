Vanda Pharmaceuticals progresse après que la FDA a levé la suspension clinique partielle du traitement contre le mal des transports

4 décembre - ** Les actions de Vanda Pharmaceuticals

VNDA.O augmentent de près de 7 % pour atteindre environ 5,55 $ après la clôture des marchés

** La Food and Drug Administration des États-Unis lève la suspension clinique partielle sur le tradipitant de la société pour le mal des transports

** Cette décision permet à Vanda de prolonger les études cliniques sur le tradipitant

** Les actions sont en hausse de 8,5 % depuis le début de l'année