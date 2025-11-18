Vanda devrait connaître sa meilleure journée depuis plus de cinq mois, le médicament contre les nausées s'avérant prometteur pour les effets secondaires du GLP-1

18 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Vanda Pharmaceuticals VNDA.O augmentent de 17 % à 5,15 $ dans les premiers échanges

** L'action est en passe de réaliser son plus grand gain en pourcentage depuis plus de cinq mois

** La société affirme que son médicament expérimental, le tradipitant, réduit considérablement les nausées et les vomissements chez les personnes prenant le populaire médicament amaigrissant Wegovy, selon les résultats d'un nouvel essai clinique

** L'étude a atteint son objectif principal, 29,3 % des patients sous tradipitant ont vomi contre 58,6 % sous placebo; elle a également réduit les nausées sévères - VNDA

** La société indique qu'un essai de stade avancé est prévu pour 2026

** Le marché des GLP-1 dépasse les 50 milliards de dollars dans le monde; le tradipitant pourrait stimuler l'adhésion au traitement - VNDA ** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse d'environ 7 % depuis le début de l'année