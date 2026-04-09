Vanda demande à la FDA de renoncer à sa proposition d'allonger les délais d'examen des médicaments ; les actions sont en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 avril - ** Les actions du fabricant de médicaments Vanda Pharmaceuticals VNDA.O chutent de 1,4 % à 7,19 $ dans les premiers échanges
** La société déclare avoir demandé à la FDA de retirer une proposition qui prolongerait l'examen des demandes de nouveaux médicaments
** Le plan supprimerait une loi exigeant l'examen des médicaments dans les 180 jours et permettrait à la place d'allonger les examens de 10 à 12 mois
** Ce changement pourrait retarder l'accès des patients aux médicaments et susciter des incertitudes pour les petits fabricants de médicaments ** La proposition remplacerait la procédure d'appel formelle pour les médicaments rejetés par un examen interne moins rigoureux - VNDA
** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé d'environ 19 % depuis le début de l'année
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