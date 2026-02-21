Vanda bondit après l'approbation par la FDA d'un médicament antipsychotique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Vanda Pharmaceuticals VNDA.O augmentent de 34,7 % à 7,77 $ dans les échanges prolongés

** La FDA américaine approuve le médicament antipsychotique Bysanti de la société

** Le médicament vise à traiter les affections de santé mentale que sont la schizophrénie et le trouble bipolaire I aigu.

** L'approbation s'accompagne de l'avertissement le plus sérieux de la FDA, à savoir un risque accru de décès chez les patients âgés souffrant de psychose liée à la démence

** En 2025, l'action a augmenté de 84,1 %