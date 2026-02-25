 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vanda augmente après l'acceptation par la FDA d'une demande d'examen d'un médicament contre une maladie rare de la peau
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de Vanda Pharmaceuticals

VNDA.O en hausse de 5,39% à 8,61 $ avant la mise sur le marché

** Le fabricant de médicaments déclare que la FDA américaine a accepté sa demande d'examen de l'imsidolimab, un médicament pour le traitement du psoriasis pustuleux généralisé, une maladie rare causant des pustules cutanées douloureuses, de la fièvre et de la fatigue

** La société ajoute qu'une dose unique du médicament a fait disparaître les symptômes chez plus de 50 % des patients dans les essais, contre 13 % dans le groupe placebo

** Les patients à long terme n'ont pas eu de nouvelles poussées - retour soudain de symptômes cutanés douloureux - pendant une période allant jusqu'à deux ans

** La décision de la FDA est attendue pour le 12 décembre - VNDA

** Les actions de VNDA ont augmenté de 84 % en 2025

Valeurs associées

VANDA PHARMA
8,1700 USD NASDAQ +0,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank