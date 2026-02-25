Vanda augmente après l'acceptation par la FDA d'une demande d'examen d'un médicament contre une maladie rare de la peau

25 février - ** Les actions de Vanda Pharmaceuticals

VNDA.O en hausse de 5,39% à 8,61 $ avant la mise sur le marché

** Le fabricant de médicaments déclare que la FDA américaine a accepté sa demande d'examen de l'imsidolimab, un médicament pour le traitement du psoriasis pustuleux généralisé, une maladie rare causant des pustules cutanées douloureuses, de la fièvre et de la fatigue

** La société ajoute qu'une dose unique du médicament a fait disparaître les symptômes chez plus de 50 % des patients dans les essais, contre 13 % dans le groupe placebo

** Les patients à long terme n'ont pas eu de nouvelles poussées - retour soudain de symptômes cutanés douloureux - pendant une période allant jusqu'à deux ans

** La décision de la FDA est attendue pour le 12 décembre - VNDA

** Les actions de VNDA ont augmenté de 84 % en 2025