Van Lanschot Kempen mise sur la plateforme Alto Investment d'Amundi Technology

(AOF) - Van Lanschot Kempen Investment Management (Van Lanschot Kempen), le leader néerlandais de la gestion de patrimoine, a choisi la plateforme Alto Investment d'Amundi Technology comme nouveau système de gestion de portefeuille pour l'ensemble de ses activités de gestion. Dans un modèle totalement intégré, Van Lanschot Kempen utilisera cette plateforme pour ses fonctions de front-et middle-offices. Cette solution permet de combiner les meilleures pratiques d'Amundi en termes de gestion des données, et les processus d'investissement propres à Van Lanschot Kempen.

L'intégration d'Alto permettra à Van Lanschot Kempen de gérer efficacement les différents volets de son activité d'investissement, y compris ses activités fiduciaires et ses structures d'investissement multi-layer. Les gestionnaires de portefeuille pourront gérer un large éventail de classes d'actifs, tout cela au sein d'un système unique et unifié.

Alto Investment est une plateforme modulaire SaaS Cloud développée par Amundi Technology pour répondre aux besoins des gestionnaires d'actifs et détenteur d'actifs. La plateforme fournit des services intégrés de gestion des données sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d'actifs, avec des outils d'aide à la décision d'investissement, de conformité pré-et post-négociation, l'analyse des performances et des risques, et des services de middle-office.

Son architecture flexible permet d'intégrer à la fois les processus de front-office et les opérations de middle-office, permettant de standardiser les traitements, tout en prenant en compte les ensembles de données propriétaires.

Ce partenariat avec Van Lanschot Kempen consolide la présence d'Amundi Technology aux Pays-Bas, renforçant sa position comme partenaire technologique de référence en Europe.