 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 099,74
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Van Lanschot Kempen mise sur la plateforme Alto Investment d'Amundi Technology
information fournie par AOF 03/12/2025 à 11:00

(AOF) - Van Lanschot Kempen Investment Management (Van Lanschot Kempen), le leader néerlandais de la gestion de patrimoine, a choisi la plateforme Alto Investment d'Amundi Technology comme nouveau système de gestion de portefeuille pour l'ensemble de ses activités de gestion. Dans un modèle totalement intégré, Van Lanschot Kempen utilisera cette plateforme pour ses fonctions de front-et middle-offices. Cette solution permet de combiner les meilleures pratiques d'Amundi en termes de gestion des données, et les processus d'investissement propres à Van Lanschot Kempen.

L'intégration d'Alto permettra à Van Lanschot Kempen de gérer efficacement les différents volets de son activité d'investissement, y compris ses activités fiduciaires et ses structures d'investissement multi-layer. Les gestionnaires de portefeuille pourront gérer un large éventail de classes d'actifs, tout cela au sein d'un système unique et unifié.

Alto Investment est une plateforme modulaire SaaS Cloud développée par Amundi Technology pour répondre aux besoins des gestionnaires d'actifs et détenteur d'actifs. La plateforme fournit des services intégrés de gestion des données sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d'actifs, avec des outils d'aide à la décision d'investissement, de conformité pré-et post-négociation, l'analyse des performances et des risques, et des services de middle-office.

Son architecture flexible permet d'intégrer à la fois les processus de front-office et les opérations de middle-office, permettant de standardiser les traitements, tout en prenant en compte les ensembles de données propriétaires.

Ce partenariat avec Van Lanschot Kempen consolide la présence d'Amundi Technology aux Pays-Bas, renforçant sa position comme partenaire technologique de référence en Europe.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank