Van Lanschot Kempen IM s’associe à un spécialiste de l’impact

Van Lanschot Kempen Investment Management, société de gestion néerlandaise, vient de nouer un partenariat avec Collective Action, un spécialiste de l’impact spécialisé uniquement sur le non coté. L’objectif de cette collaboration est « d’approfondir les connaissances et l’expérience de la société en matière d’investissement à impact et d’obtenir un meilleur accès au marché des solutions d’impact », explique un communiqué.

Ce partenariat permettra à Van Lanschot Kempen IM de renforcer ses services de conseil, et offrira aux clients des possibilités supplémentaires d’investir dans des investissements à impact, en particulier dans le domaine de la biodiversité.

Van Lanschot Kempen propose des solutions d’impact depuis 2018 et gère actuellement environ 4 milliards d’euros dans ce domaine.

L'Agefi