 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 114,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés

Van Lanschot Kempen IM choisit Alto Investment d’Amundi Technology
information fournie par Agefi Asset Management  09/12/2025 à 08:15

Van Lanschot Kempen Investment Management, spécialiste néerlandais de la gestion de patrimoine, a choisi la plateforme Alto Investment d’Amundi Technology comme nouveau système de gestion de portefeuille pour l’ensemble de ses activités de gestion.

Alto Investment est une plateforme modulaire SaaS Cloud développée par Amundi Technology pour répondre aux besoins des gestionnaires d’actifs et détenteur d’actifs. La plateforme fournit des services intégrés de gestion des données sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d’actifs, avec des outils d’aide à la décision d’investissement, de conformité pré- et post-négociation, l’analyse des performances et des risques, et des services de middle-office. Son architecture permet d’intégrer à la fois les processus de front-office et les opérations de middle-office, tout en prenant en compte les ensembles de données propriétaires.

Van Lanschot Kempen utilisera la plateforme Alto d’Amundi Technology pour ses fonctions de front- et middle-offices.

Ce partenariat avec Van Lanschot Kempen renforce la présence d’Amundi Technology aux Pays-Bas.

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 09.12.2025 08:41 

    (Actualisé avec Air France-KLM et Swiss Re) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi ... Lire la suite

  • L'indice de référence des actions allemandes DAX
    Stabilité en vue en Europe avant la Fed et d'autres banques centrales
    information fournie par Reuters 09.12.2025 08:36 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note pratiquement stable mardi à l'entame d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui devrait baisser ses taux directeurs et donner des indications sur l'économie ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Thyssenkrupp renoue avec les bénéfices mais prévoit une douloureuse restructuration
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.12.2025 08:20 

    Le conglomérat industriel allemand Thyssenkrupp a pu dégager un bénéfice net en 2024/2025 après deux pertes annuelles grâce à des effets ponctuels, mais le groupe en crise se prépare à retomber dans le rouge notamment face à la restructuration de sa branche acier. ... Lire la suite

  • Le logo de Stellantis
    Stellantis et Bolt s'associent sur un projet de véhicules autonomes
    information fournie par Reuters 09.12.2025 08:20 

    Stellantis a annoncé mardi un partenariat avec l'entreprise estonienne de mobilité partagée Bolt pour développer et déployer conjointement des véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour leurs activités commerciales en Europe. Les essais débuteront dans ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank