Van Lanschot Kempen IM choisit Alto Investment d’Amundi Technology

Van Lanschot Kempen Investment Management, spécialiste néerlandais de la gestion de patrimoine, a choisi la plateforme Alto Investment d’Amundi Technology comme nouveau système de gestion de portefeuille pour l’ensemble de ses activités de gestion.

Alto Investment est une plateforme modulaire SaaS Cloud développée par Amundi Technology pour répondre aux besoins des gestionnaires d’actifs et détenteur d’actifs. La plateforme fournit des services intégrés de gestion des données sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d’actifs, avec des outils d’aide à la décision d’investissement, de conformité pré- et post-négociation, l’analyse des performances et des risques, et des services de middle-office. Son architecture permet d’intégrer à la fois les processus de front-office et les opérations de middle-office, tout en prenant en compte les ensembles de données propriétaires.

Van Lanschot Kempen utilisera la plateforme Alto d’Amundi Technology pour ses fonctions de front- et middle-offices.

Ce partenariat avec Van Lanschot Kempen renforce la présence d’Amundi Technology aux Pays-Bas.