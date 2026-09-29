Valvoline en hausse après l'augmentation de son programme de rachat d'actions à 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Le titre VVV.N du prestataire de services automobiles Valvoline a progressé de 3,7% à 29,54 dollars en début de séance mardi, alors que la société envisage de racheter davantage de ses propres actions

** VVV annonce avoir porté son autorisation de rachat d'actions de 175 millions de dollars à 500 millions de dollars

** La société indique qu'elle prévoit de reprendre ses rachats d'actions après la publication de ses résultats de l'exercice fiscal; l'autorisation de rachat n'a pas de date d'expiration

** VVV affiche une capitalisation boursière d'environ 3,8 milliards de dollars

** Compte tenu de cette hausse, l’action VVV a perdu environ 25% au cours des trois derniers mois, ce qui la laisse en hausse de 1,7% depuis le début de l’année. L’indice S&P 400 Automotive Retail .SPMDCAUTR affiche une hausse d’environ 4% en 2026

** Sur 18 analystes, 13 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, tandis que 5 recommandent de “conserver”; le cours cible médian s’établit à 45 dollars, selon les données de LSEG