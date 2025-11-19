Valvoline en baisse après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions du fournisseur de services automobiles Valvoline < VVV.N > en baisse de 3,4 % à 30,35 $ ** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 1,60 et 1,70 $, inférieur aux estimations des analystes de 1,89 $ - données compilées par LSEG

** Publication d'un bénéfice par action ajusté de 45 cents pour le quatrième trimestre, inférieur aux estimations de 47 cents

** Ventes trimestrielles de 453,8 millions de dollars par rapport aux estimations de 454,4 millions de dollars

** En incluant les mouvements de la séance, VVV est en baisse de 13,16% depuis le début de l'année