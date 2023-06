Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: vers un changement du système de gouvernance information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que son conseil de surveillance a recommandé un changement de son système de gouvernance, pour passer du système dual actuel (conseil de surveillance et directoire) à un système à un seul niveau basé sur un conseil d'administration.



Dans ce cadre, le chief executive officer Thomas Lingelbach serait un membre exécutif du conseil d'administration. Le conseil de surveillance recommande également la création d'un comité exécutif comprenant, entre autres, les membres de l'actuel directoire.



Cette proposition de modification de la structure de gouvernance de Valneva sera soumise au vote des actionnaires de la société de vaccins, lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra plus tard cette année.





