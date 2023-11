Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: vaccin contre le CHIKV approuvé par la FDA information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que la FDA des États-Unis a approuvé Ixchiq, vaccin à injection unique pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV.



Cette indication, approuvée dans le cadre de la procédure d'autorisation accélérée sur la base des titres d'anticorps neutralisants, fait de Valneva le titulaire de la première autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour un vaccin contre le chikungunya.



Valneva a reçu à ce titre de la FDA un bon de revue prioritaire qu'il a l'intention de monétiser pour contribuer au financement de ses programmes de R&D. Il prévoit aussi de démarrer la commercialisation d'Ixchiq aux États-Unis au début de l'année prochaine.





