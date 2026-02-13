Valneva, Rubis, Groupe DLSI... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Groupe DLSI
Groupe DLSI, un opérateur spécialisé en solutions d'emplois de types CDI, CDD et Intérim a dévoilé un chiffre d'affaires annuel de 214,3 millions d'euros, contre 211,9 millions d'euros un an plus tôt.
Inventiva
La société biopharmaceutique rendra compte de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Rubis lance une opération d'actionnariat salarié "Rubis Avenir 2026"
La Commission britannique des médicaments à usage humain a mis à jour ses recommandations concernant le vaccin Ixchiq de Valneva, contre le chikungunya.
Le cimentier présentera ses résultats annuels.
