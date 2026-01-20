 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valneva retire ses demandes pour Ixchiq auprès de la FDA
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 07:25

Valneva indique avoir décidé de retirer volontairement les demandes d'autorisation de mise sur le marché et d'essais cliniques aux Etats-Unis pour son vaccin contre le chikungunya, Ixchiq, dont la licence a été suspendue par la FDA en août.

La société a récemment été informée d'une nouvelle décision de la FDA de suspendre désormais l'IND (demande d'autorisation d'essais cliniques) dans l'attente d'informations au sujet d'un nouvel événement indésirable grave rapporté à l'étranger.

L'événement en question concernait une jeune adulte ayant reçu trois vaccins différents concomitamment, dont Ixchiq. La société cherche activement à obtenir des données supplémentaires afin de mieux analyser cet événement.

Valneva continue de considérer que le profil bénéfice-risque d'Ixchiq reste favorable pour les populations vivant dans les zones endémiques ou en situation d'épidémie, où il pourrait se distinguer en tant que vaccin monodose offrant une protection durable.

Aucune étude clinique impliquant une administration active d'Ixchiq est actuellement en cours. Valneva prévoit d'initier les activités cliniques prévues post-commercialisation du vaccin, sous réserve de discussions supplémentaires avec les autorités réglementaires concernées.

Valeurs associées

VALNEVA
4,218 EUR Euronext Paris -3,87%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une route inondée à Coursan, le 19 janvier 2026 dans l'Aude ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Intempéries: l'Hérault et l'Aude maintenus en vigilance orange crues mardi
    information fournie par AFP 20.01.2026 07:36 

    L'Hérault et l'Aude sont maintenus mardi matin en vigilance orange crues, rapporte le dernier bulletin de Météo‑France, qui ajoute la levée de ce niveau d'alerte dans les Pyrénées-Orientales et en Corse pour pluies‑inondations. "Dans l'Aude la propagation des écoulements ... Lire la suite

  • BOLLORE : Le mouvement reste haussier
    BOLLORE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 20.01.2026 07:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 20.01.2026 07:17 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • ACCOR SA : La tendance baissière peut reprendre
    ACCOR SA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 20.01.2026 07:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank