Valneva: renouvellement du programme ATM sur le Nasdaq

(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé jeudi avoir renouvelé son programme de financement en fonds propres dit 'at the market' sur le Nasdaq, qui n'a pas été utilisé jusqu'à présent.



Le spécialiste des vaccins indique avoir déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, un supplément de prospectus dans le cadre du renouvellement de ce contrat de financement, initialement mis en place en août 2022.



Ce programme pourrait lui permettre de lever jusqu'à 75 millions de dollars via des émissions d'American Depositary Shares (ADS).



'Rappelons que la société devra se refinancer cette année en perspective du remboursement de la première tranche de ses emprunts', soulignent les analystes d'AllInvest Securities.



La société de Bourse explique que le remboursement du premier volet du prêt de 100 millions de dollars accordé par les fonds américains Deerfield Management Company et OrbiMed doit intervenir en janvier 2026.



'Avec une trésorerie à fin 2024 de 168,3 millions d'euros et malgré une réduction visée du cash burn lié aux opérations de 50% en 2025 vs 2024 afin de disposer d'une marge de manoeuvre suffisante pour atteindre les principaux points d'inflexion, la société devra nécessairement identifier un levier pour faire face à ses activités en parallèle du remboursement de ses prêts', indique AllInvest.





