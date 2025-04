Valneva: recommandation sur Ixchiq mise à jour par la HAS information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 09:00









valneva laboratoire 1 (crédit photo : Groupe Valneva / ) (CercleFinance.com) - Valneva indique que la Haute Autorité de Santé (HAS) française a mis à jour sa recommandation concernant l'utilisation de son vaccin Ixchiq, suite à une notification d'effets indésirables graves chez des personnes âgées présentant des comorbidités. Ces trois cas d'effets secondaires ayant entraîné une hospitalisation, dont un décès, ont été observés sur des personnes de plus de 80 ans, lors de la campagne de vaccination contre le chikungunya en cours à La Réunion et à Mayotte. Si le lien de causalité n'a pas été définitivement établi, les autorités sanitaires françaises ont décidé, le 25 avril, de suspendre l'utilisation d'Ixchiq chez les personnes âgées de 65 ans et plus, dans l'attente d'un complément d'informations. La HAS maintient néanmoins sa recommandation actuelle pour les personnes âgées de 18 à 64 ans dans le cadre de la campagne vaccinale en cours. À ce jour, Valneva a fourni 40.000 doses d'Ixchiq à La Réunion.

