Valneva: recommandation de l'ACIP pour le chikungunya

(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé que le comité consultatif américain sur les pratiques d'immunisation (ACIP) a mis à jour sa recommandation sur l'utilisation du vaccin à dose unique de Valneva, IXCHIQ®, pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV).



L'ACIP a maintenu sa recommandation actuelle pour IXCHIQ® chez les personnes âgées de 18 ans et plus qui voyagent dans un pays ou un territoire où il y a une épidémie de chikungunya.



Ce vaccin peut être également envisagé pour les personnes âgées de 18 ans et plus qui voyagent ou s'installent dans un pays ou un territoire sans épidémie mais qui présente un risque élevé pour les voyageurs américains s'ils y prévoient un séjour prolongé, par exemple de six mois ou plus.



L'ACIP a également voté en faveur d'une recommandation de précaution concernant l'utilisation d'IXCHIQ® chez les personnes âgées de 65 ans et plus.



Cette précaution fait suite à un examen en cours mené par les CDC sur six cas d'effets indésirables graves (EIG), dont cinq hospitalisations, chez des personnes âgées de 67 à 86 ans après vaccination avec IXCHIQ®.



L'ACIP a également noté que, pour les personnes âgées de 65 ans et plus, la vaccination avec IXCHIQ® pourrait être indiquée dans certains contextes à haut risque (par exemple, en cas d'épidémie), indique le groupe.



À ce jour, Valneva a fourni environ 80 000 doses d'IXCHIQ® aux États-Unis, au Canada et en Europe.



Juan Carlos Jaramillo, M.D., directeur médical de Valneva, a déclaré : ' Nous respectons la recommandation de l'ACIP et convenons de l'importance de poursuivre les protocoles de surveillance rigoureux qui sont en place. Nous encourageons les prestataires de soins de santé à évaluer les avantages et les risques de la vaccination en fonction des antécédents médicaux et des projets de voyage de chaque individu, conformément à la recommandation actuelle. '





