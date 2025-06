Valneva: prometteur vaccin pédiatrique contre le chikungunya information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 18:25









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que les résultats à six mois de son essai de Phase 2 portant sur IXCHIQ, son vaccin contre le chikungunya, chez 304 enfants montrent une forte innocuité et une réponse immunitaire persistante.



L'étude, financée en partie par CEPI avec le soutien de l'Union Européenne, ouvre la voie à un essai pivot de Phase 3 prévu pour le premier trimestre 2026.



Une dose complète du vaccin a généré une réponse immunitaire plus robuste qu'une demi-dose, avec un taux de séro-réponse de 96,5% au 180e jour chez les enfants non exposés auparavant au virus.



Les réponses immunitaires observées sont cohérentes avec celles précédemment mesurées chez les adultes et adolescents.



Le vaccin a été bien toléré, sans problème de sécurité identifié, quel que soit le statut d'infection antérieure ou la dose reçue.



Ces données confortent la pertinence de l'utilisation d'une dose complète dans cette population, indique Valneva.





