Valneva: nouveaux résultats du candidat vaccin contre la maladie de Lyme

(AOF) - Valneva a annoncé que les résultats de deux essais cliniques de Phase 2 sur son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, ont été publiés dans la revue médicale Lancet Infectious Diseases. La biotech spécialiste des vaccins précise que ces essais, ainsi qu’un troisième essai de Phase 2 chez des participants pédiatriques, ont soutenu la conception de l'essai pivot de Phase 3 en cours, "Vaccine Against Lyme for Outdoor Recreationists" (Valor).

"Nous sommes heureux que ces résultats soient désormais accessibles à l'ensemble de la communauté scientifique et de ceux qui œuvrent pour prévenir les maladies infectieuses" a déclaré Juan Carlos Jaramillo, directeur médical de Valneva. "La maladie de Lyme est la maladie infectieuse à transmission vectorielle la plus répandue en Amérique du Nord et en Europe, et nous nous réjouissons de l'avancée des essais en cours et des progrès réalisés en vue d'offrir potentiellement un vaccin contre ce besoin médical non satisfait. "

