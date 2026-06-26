Valneva nomme un nouveau président du conseil d'administration

La société spécialisée dans les vaccins a annoncé que toutes les résolutions recommandées par son conseil d'administration ont été approuvées par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle.

Parmi les annonces, il y avait les comptes de l'exercice 2025, des délégations consenties au conseil d'administration pour augmenter le capital social ainsi que le transfert du siège social de la société à Lyon suite à la fermeture du site nantais.

Les actionnaires ont également approuvé le renouvellement des mandats des cinq membres du conseil d'administration.

Lors d'une réunion qui s'est tenue après l'assemblée générale, le Dr Gerd Zettlmeissl, administrateur indépendant, a été nommé président du conseil d'administration.

Expert en vaccins et entrepreneur en biotechnologie, le Dr Zettlmeissl dispose de plus de 40 ans d'expérience scientifique et de leadership dans l'industrie biopharmaceutique. Au cours des 15 dernières années, il a présidé le conseil d'administration de plusieurs organisations vaccinales à but non lucratif, ainsi que de sociétés de biotechnologie publiques et privées. Il succède à Anne-Marie Graffin, qui a présidé le conseil au cours des trois dernières années et qui exercera désormais les fonctions de vice-présidente du conseil.