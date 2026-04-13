Valneva : menace le support des 2,575E du 7 avril
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 12:44
En cas d'enfoncement, le prochain objectif serait le "plus bas" historique des 2,05E de mi mars 2020.
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