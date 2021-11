Valneva lève 88 millions d'euros pour développer ses vaccins

Le laboratoire franco-autrichien avait annoncé fin octobre cette augmentation de capital.

Valneva a émis plus de 5 millions de nouvelles actions. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé mercredi 3 novembre avoir levé 88 millions d'euros (102 millions de dollars) en émettant de nouvelles actions sur les marchés français et américain, une opération destinée à financer le développement de ses candidats vaccins. Après exercice de l'option de surallocation, Valneva a émis 5,175 millions d'actions nouvelles, dont 354.060 au prix de 39,42 dollars à New York et plus de 4,4 millions à 17 euros à Paris.

Le laboratoire avait annoncé fin octobre cette augmentation de capital. À l'époque, cette opération devait lui permettre d'émettre 5,5 millions de nouvelles actions.

Financer son vaccin contre le Covid

Cette levée de fonds est destinée à financer le développement de plusieurs candidats vaccins, dont celui contre le Covid-19 pour lequel Valneva a fait état de résultats "initiaux positifs" dans le cadre de ses essais de phase 3. Ces résultats avaient redonné des couleurs à l'action de la société à la Bourse de Paris, après une baisse liée à la résiliation d'un contrat portant sur 100 millions de doses de vaccin par le gouvernement britannique.

À l'annonce de son projet d'émission de nouvelles actions, Valneva avait précisé vouloir dédier 100 millions de dollars au développement du vaccin contre le Covid-19, 50 millions à celui contre la maladie de Lyme et 60 millions à celui contre le chikungunya.