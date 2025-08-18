information fournie par Reuters • 18/08/2025 à 07:04

Valneva-Le vaccin Ixchiq contre le chikungunya autorisé au Canada pour les 12 ans et plus

Valneva SE VLS.PA a annoncé lundi:

* LE VACCIN IXCHIQ CONTRE LE CHIKUNGUNYA DÉSORMAIS AUTORISÉ AU CANADA POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 12 ANS ET PLUS

(Rédaction de Gdansk)