Valneva-Le vaccin Ixchiq contre le chikungunya autorisé au Canada pour les 12 ans et plus

Valneva SE VLS.PA a annoncé lundi:
* LE VACCIN IXCHIQ CONTRE LE CHIKUNGUNYA DÉSORMAIS AUTORISÉ AU CANADA POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 12 ANS ET PLUS
Texte original nGNEbS7Jyd Pour plus de détails, cliquez sur VLS.PA
(Rédaction de Gdansk)
|4,7760 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
