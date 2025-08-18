 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Valneva-Le vaccin Ixchiq contre le chikungunya autorisé au Canada pour les 12 ans et plus
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 07:04

Valneva SE VLS.PA a annoncé lundi:

* LE VACCIN IXCHIQ CONTRE LE CHIKUNGUNYA DÉSORMAIS AUTORISÉ AU CANADA POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 12 ANS ET PLUS

Texte original nGNEbS7Jyd

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

VALNEVA
4,7760 EUR Euronext Paris 0,00%
