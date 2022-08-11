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Valneva-La perte d'Ebitda ajusté se creuse au S1 à €136 mlns
information fournie par Reuters11/08/2022 à 07:21

11 août (Reuters) - Valneva SE VLS.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE EUR 93,2 MILLIONS AU PREMIER SEMESTRE 2022 CONTRE EUR 47,5 MILLIONS AU PREMIER SEMESTRE 2021

* POSITION DE TRÉSORERIE DE EUR 336,2 MILLIONS AU 30 JUIN 2022

* VALNEVA PRÉVOIT QUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL ATTEINDRA EUR 340 MILLIONS À EUR 360 MILLIONS EN 2022

* PERSPECTIVES: LES VENTES DE PRODUITS DE LA FRANCHISE VACCINS DU VOYAGEUR DE VALNEVA DEVRAIENT ATTEINDRE EUR 70 MILLIONS À EUR 80 MILLIONS

* PERSPECTIVES: LES VENTES DU VACCIN CONTRE LA COVID-19 DEVRAIENT ATTEINDRE EUR 30 MILLIONS À EUR 40 MILLIONS

* PERSPECTIVES: VALNEVA PRÉVOIT DES DÉPENSES DE RESEARCH AND DEVELOPMENT DE EUR 120 MILLIONS À EUR 135 MILLIONS EN 2022

* PERSPECTIVES: VALNEVA N'INVESTIRA DANS LE DÉVELOPPEMENT FUTUR DE SON VACCIN CONTRE LA COVID-19 OU D'UN VACCIN DE 2E GÉNÉRATION QUE SI ELLE PARVIENT À UN ACCORD AVEC DES CLIENTS POTENTIELS ET REÇOIT LES FINANCEMENTS NÉCESSAIRES AU COURS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

* PERTE NETTE AU PREMIER SEMESTRE EUR -171,5 MLNS VERSUS EUR -86,4 MLNS IL Y A UN AN

* PERTE D'EBITDA AJUSTE AU PREMIER SEMESTRE EUR -136,0 MLNS VERSUS EUR -80,1 MLNS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES: LES AUTRES REVENUS DEVRAIENT ATTEINDRE ENVIRON EUR 240 MILLIONS

* CANDIDAT VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA - VLA1553: VALNEVA PRÉVOIT ACTUELLEMENT D’ACHEVER LA SOUMISSION DU DOSSIER FIN 2022

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur VLS.PA

(Gdansk Newsroom)

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