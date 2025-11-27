Valneva, « l'un des catalyseurs risque/rendement les plus attractifs des biotechs européennes pour les six prochains mois »

valneva laboratoire (Crédit: / Groupe Valneva)

La biotech a, sans surprise, annoncé des résultats finaux positifs d'immunogénicité et d'innocuité de phase II pour son vaccin contre la maladie de Lyme. Pour Stifel, la probabilité d'un succès de phase III, avant une commercialisation potentielle, est de 80%.

Pas de surprise, donc pas de mauvaise surprise, ce qui est traditionnellement favorable pour l'évolution du cours de Bourse d'une société de biotechnologies. Voilà ce qui explique la progression de 5,6% de Valneva en Bourse ce mercredi 26 novembre et qui lui permet de gagner maintenant plus de 45% depuis le début de l'année.

Valneva a annoncé les résultats définitifs d'immunogénicité et d'innocuité de l'étude clinique de phase II pour VLA15, son vaccin contre la maladie de Lyme. Et ils sont positifs, pour les tests réalisés, montrant une forte réponse immunitaire et un profil de sécurité favorable six mois après une troisième dose de rappel dans toutes les tranches d'âge, «confirmant le bénéfice anticipé d'une vaccination annuelle avant chaque saison de Lyme». Cette maladie consiste en une infection systémique causée par la bactérie Borrelia burgdorferi transmise à l'homme par des tiques infectées. On estime qu'elle touche environ 476.000 personnes par an aux Etats-Unis et 132.000 en Europe, indique Valneva, et elle se traduit des symptômes comme la fatigue, de la fièvre, des maux de tête ou une rigidité de la nuque. En cas de traitement tardif ou inadéquat de la maladie, l'infection peut conduire à de sévères complications articulaires (arthrite), cardiaques (cardite) ou du système nerveux central.

7 euros par action de valorisation

Les niveaux d'anticorps sont restés nettement supérieurs aux valeurs initiales, surtout avec le schéma à trois doses et particulièrement chez les enfants, détaillent les analystes d'AllInvest Securities, aucun problème de sécurité n'a été signalé par le comité indépendant de surveillance. Ce qui ouvre surtout la porte, alors que deux études de phase III sont en cours, à des demandes d'autorisation de mise sur le marché à la FDA et à l'EMA, les autorités sanitaires américaine et européenne, en 2026, sous réserve de résultats positifs. Des premiers retours sont attendus au premier semestre, avec un lancement commercial potentiellement au second semestre 2027.

Les données publiées par Valneva sont, elles aussi, appréciés par les analystes de Stifel. «Sur la base des données d'immunogénicité de phase II précédentes, nous estimons à 80% la probabilité de succès du programme de phase III», écrivent-ils en effet dans une note en réaction, dans laquelle ils confirment leur opinion d'achat avec un objectif de cours de 9,50 euros, dont 7 euros de valorisation venant de VLA15, considérant «les résultats de phase III, attendus au premier semestre 2026, comme l'un des catalyseurs risque/rendement les plus attractifs du secteur des biotechnologies européennes au cours des six prochains mois».

L'alliance avec le géant américain de la tech Pfizer dans les travaux de recherche sur la maladie de Lyme est un gros atout. On parle là d'un possible blockbuster(plus de 1 milliard de ventes attendues). Il assurerait à la biotech des paiements d'étape (143 millions) et des royalties conséquents. Achat spéculatif, objectif 7 euros.