Valneva: l'EMA sur penche sur Ixchiq après des cas graves

(CercleFinance.com) - Valneva fait savoir que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a lancé une revue de son vaccin Ixchiq contre le chikungunya, sur la base de rapports d'effets indésirables graves chez des personnes âgées.



Concrètement, à ce jour, plus de 40,000 doses du vaccin Ixchi® ont été utilisées dans le monde mais 17 cas d'effets indésirables graves, dont deux décès, ont été signalés chez des personnes âgées.



À titre provisoire, l'utilisation du vaccin est donc suspendue chez les plus de 65 ans, mais maintenue pour les 12 à 64 ans.



L'EMA souligne toutefois que le lien entre les signalements et la vaccination reste 'incertain' et rappelle les contre-indications pour Ixchi en cas d'immunodépression.



Si des ajustements ont déjà été faits aux États-Unis et en France, la laboratoire réaffirme son engagement en matière de sécurité et juge que le rapport bénéfice/risque du vaccin demeure favorable.





