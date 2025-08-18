 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Valneva: Ixchiq autorisé chez l'adolescent au Canada
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 08:10

(Zonebourse.com) - Valneva annonce que Santé Canada a accordé une autorisation de mise sur le marché à son vaccin à dose unique, Ixchiq pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 12 ans et plus.

La société de vaccins rappelle que cette annonce s'ajoute à l'autorisation de mise sur le marché déjà obtenue au Canada pour les adultes et fait suite à l'extension de l'indication aux adolescents obtenue en Europe en avril 2025.

Des données de phase 3 chez les adolescents à six mois, communiquées en mai 2024, ont montré qu'une dose unique d'Ixchiq induit une réponse immunitaire élevée et soutenue chez 99,1% des sujets et que le vaccin est généralement bien toléré.

Outre ces données relatives aux adolescents, la demande d'extension de l'indication au Canada comprenait des données montrant un maintien de la réponse immunitaire générée par le vaccin pendant 24 mois chez 97% des adultes.

'Nous attendons les décisions réglementaires d'autres pays où un accès plus large contribuera à protéger la population et à réduire le fardeau de cette maladie potentiellement invalidante', ajoute son directeur médical Juan Carlos Jaramillo.

Valeurs associées

VALNEVA
5,2850 EUR Euronext Paris +10,66%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

