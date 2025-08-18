Valneva: Ixchiq autorisé chez l'adolescent au Canada information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 08:10









(Zonebourse.com) - Valneva annonce que Santé Canada a accordé une autorisation de mise sur le marché à son vaccin à dose unique, Ixchiq pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 12 ans et plus.



La société de vaccins rappelle que cette annonce s'ajoute à l'autorisation de mise sur le marché déjà obtenue au Canada pour les adultes et fait suite à l'extension de l'indication aux adolescents obtenue en Europe en avril 2025.



Des données de phase 3 chez les adolescents à six mois, communiquées en mai 2024, ont montré qu'une dose unique d'Ixchiq induit une réponse immunitaire élevée et soutenue chez 99,1% des sujets et que le vaccin est généralement bien toléré.



Outre ces données relatives aux adolescents, la demande d'extension de l'indication au Canada comprenait des données montrant un maintien de la réponse immunitaire générée par le vaccin pendant 24 mois chez 97% des adultes.



'Nous attendons les décisions réglementaires d'autres pays où un accès plus large contribuera à protéger la population et à réduire le fardeau de cette maladie potentiellement invalidante', ajoute son directeur médical Juan Carlos Jaramillo.





