Valneva: Ixchiq approuvé chez les adolescents dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva indique que la Commission Européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché à Ixchiq, son vaccin à dose unique pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 12 ans et plus.



Cet élargissement d'indication, s'ajoutant à l'autorisation octroyée pour les adultes en juillet 2024, rend donc le vaccin désormais disponible à la commercialisation pour les adolescents dans l'UE, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande.



Cette décision s'appuie sur les données positives de l'étude de phase 3 annoncées en mai 2024, selon lesquelles une seule vaccination génère une forte réponse immunitaire chez 99,1% des adolescents six mois après et le vaccin est généralement bien toléré.





Valeurs associées VALNEVA 3,2660 EUR Euronext Paris +2,06%