Valneva: incursion au-dessus des 3,88E
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 14:03
Le titre évolue bien au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et à 50 jours, signe de dynamique haussière, mais le RSI s'inscrit légèrement en zone de surachat.
En cas de correction, Valneva pourrait recouvrir le gap ouvert le 7 août au-dessus des 3,49E, son support à court terme se situant sur les 3,12E du 1er août.
Valeurs associées
|3,9520 EUR
|Euronext Paris
|+8,57%
