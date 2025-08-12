 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Valneva: incursion au-dessus des 3,88E
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 14:03

(Zonebourse.com) - Propulsé par la publication de semestriels de bonne facture, Valneva bondit de plus de 12%, portant ainsi à plus de 80% son gain depuis le 1er janvier, et fait une incursion au-dessus de la résistance des 3,88E du 12 février dernier.
Le titre évolue bien au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et à 50 jours, signe de dynamique haussière, mais le RSI s'inscrit légèrement en zone de surachat.
En cas de correction, Valneva pourrait recouvrir le gap ouvert le 7 août au-dessus des 3,49E, son support à court terme se situant sur les 3,12E du 1er août.

