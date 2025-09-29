 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AstraZeneca opte pour une cotation directe aux États-Unis, tout en conservant sa cotation en Grande-Bretagne
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 11:08

Un drapeau américain est planté à côté du logo d"AstraZeneca à Washington, D.C.

Un drapeau américain est planté à côté du logo d"AstraZeneca à Washington, D.C.

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca a annoncé lundi qu'il allait désormais coter ses actions directement à la Bourse de New York, au lieu des actions de dépôt actuelles, ajoutant qu'elle continuerait à être cotée et à avoir son siège social au Royaume-Uni.

Cette décision fait suite à des informations selon lesquelles le fabricant de médicaments anglo-suédois, qui est l'entreprise la plus valorisée de Londres, envisageait d'abandonner sa cotation en Grande-Bretagne au profit des États-Unis, ce qui suscite des inquiétudes quant à la perte d'ampleur du marché boursier londonien.

Au début du mois, AstraZeneca a également suspendu un investissement prévu de 200 millions de livres (229,34 millions d'euros) dans son site de recherche de Cambridge.

"La mise en place d'une structure de cotation mondiale nous permettra d'atteindre un plus grand nombre d'investisseurs internationaux", a déclaré Michel Demaré, président d'AstraZeneca, dans un communiqué.

(Rédigé par Pushkala Aripaka à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

