Valneva: hausse de 10% du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Valneva affiche un chiffre d'affaires en hausse de 10% à 169,6 millions d'euros pour 2024, dont des ventes en croissance de 13% à 163,3 millions, atteignant ainsi ses objectifs, et ce malgré des ventes d'Ixchiq aux Etats-Unis moins importantes que prévu.



Il revendique aussi une solide position de trésorerie de 168,3 millions d'euros à fin 2024, ainsi que des avancées 'permettant d'anticiper l'annonce de différents résultats cliniques, approbations de produits et potentiels élargissements d'indication en 2025'.



Pour 2025, la société de vaccins anticipe des ventes de 170 à 180 millions d'euros, un CA de 180 à 190 millions, ainsi qu'une consommation de trésorerie opérationnelle inférieure à 30 millions d'euros contre plus de 60 millions l'année passée.





Valeurs associées VALNEVA 3,42 EUR Euronext Paris +0,77%