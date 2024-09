Valneva et Pfizer annoncent des données positives sur la vaccination contre la maladie de Lyme

(AOF) - Valneva et Pfizer ont annoncé des données positives sur l'immunogénicité et l'innocuité de l'étude de Phase 2 VLA15-221, suite à une deuxième vaccination de rappel avec son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, administrée un an après la première dose de rappel. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) estiment qu'environ 476 000 personnes sont diagnostiquées et traitées contre la maladie de Lyme chaque année aux États-Unis et que 129 000 cas sont signalés chaque année en Europe.

" Nous sommes encouragés par ces données, qui confirment le bénéfice potentiel des doses de rappel dans toutes les tranches d'âge évaluées. La maladie de Lyme continue de se propager, représentant un important besoin médical non satisfait qui affecte la vie de nombreuses personnes dans l'hémisphère nord. Chaque nouveau résultat positif nous rapproche un peu plus de la possibilité d'apporter une solution vaccinale aux adultes et aux enfants vivant dans des régions où la maladie de Lyme est endémiqe", a indiqué Juan Carlos Jaramillo M.D., directeur médical de Valneva.