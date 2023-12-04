Valneva-Données positives sur la persistance des anticorps pour le vaccin contre le chikungunya

Valneva SE VLS.PA :
* VALNEVA SE ANNONCE DES DONNÉES POSITIVES SUR LA PERSISTANCE DES ANTICORPS À 24 MOIS POUR SON VACCIN À INJECTION UNIQUE CONTRE LE CHIKUNGUNYA, IXCHIQ
* CRITÈRE D'ÉVALUATION PRINCIPAL ATTEINT AVEC UN TAUX DE SÉRO-RÉPONSE DE 97 % VINGT-QUATRE MOIS APRÈS VACCINATION AVEC UNE SEULE DOSE
* LES TAUX D'ANTICORPS SONT RESTÉS ÉLEVÉS ET NETTEMENT AU-DESSUS DU SEUIL DE SÉRO-RÉPONSE DÉFINI, ET SONT AINSI EN FAVEUR D'UNE RÉPONSE IMMUNITAIRE DE LONG TERME, COMME ATTENDU
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(Rédaction de Gdansk)
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