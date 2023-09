Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Valneva: données de phase II positives dans Lyme information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - Valneva et Pfizer font part de données positives d'immunogénicité et d'innocuité pour l'utilisation d'une dose de rappel de leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, chez les enfants et les adolescents, selon leur étude de phase II VLA15-221.



Ces résultats ont démontré une forte réponse anamnestique un mois après une vaccination avec une dose de rappel (19ème mois) chez les participants pédiatriques (cinq à 11 ans), adolescents (12 à 17 ans) et adultes (18 à 65 ans) pour tous les sérotypes.



Le profil d'innocuité et de tolérance de VLA15 après une dose de rappel s'est montré conforme aux études précédentes, le vaccin candidat ayant été bien toléré dans toutes les tranches d'âge, quel que soit le calendrier de primo-vaccination.



Pfizer prévoit de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de la FDA américaine et de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en 2026, sous réserve de données positives de phase III.