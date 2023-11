Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: données d'immunogénicité positives dans le CHIKV information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva fait part des résultats pivotaux positifs de phase III chez les adolescents concernant l'immunogénicité de son candidat vaccin vivant atténué à injection unique contre le virus du chikungunya (CHIKV), VLA1553.



Ces données pivotales ont montré qu'une dose unique induisait une réponse immunitaire robuste chez les adolescents âgés de 12 à 18 ans, confirmant l'excellente immunogénicité précédemment observée chez les adultes.



L'essai VLA1553-321, menée sur plusieurs sites au Brésil chez 754 adolescents, a ainsi atteint son objectif principal. Ces nouveaux résultats complètent les premières données d'innocuité en phase III annoncées pour cet essai en août dernier.





