Valneva: demande d'élargissement pour Ixchiq au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir soumis une demande concernant l'indication d'Ixchiq à la MHRA, visant à potentiellement élargir au Royaume-Uni l'utilisation de son vaccin contre le chikungunya, actuellement approuvé chez les adultes, aux adolescents âgés de 12 à 17 ans.



'Compte tenu de la menace importante que représente le chikungunya pour les personnes vivant ou voyageant dans des zones endémiques, il est crucial de rendre le vaccin accessible à toutes les tranches d'âge', explique son directeur médical Juan Carlos Jaramillo.



Valneva rappelle que des données positives de phase 3 chez les adolescents six mois après vaccination montrent qu'une seule vaccination avec Ixchiq génère une forte réponse immunitaire chez 99,1% des adolescents et que le vaccin est généralement bien toléré.





Valeurs associées VALNEVA 3,2180 EUR Euronext Paris -1,77%