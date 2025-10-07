 Aller au contenu principal
Valneva: Bpifrance détient moins de 5% du capital
07/10/2025

Bpifrance, établissement public à caractère industriel et commercial a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 1er octobre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Valneva SE et détenir indirectement par l'intermédiaire de Bpifrance Participations SA qu'elle contrôle, 8 459 764 actions Valneva SE représentant 16 919 528 droits de vote, soit 4,92% du capital et 9,01% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valneva SE sur le marché.

À cette occasion, la société Bpifrance Participations SA a franchi individuellement en baisse le même seuil.

