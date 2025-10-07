Valneva: Bpifrance détient moins de 5% du capital
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 17:30
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valneva SE sur le marché.
À cette occasion, la société Bpifrance Participations SA a franchi individuellement en baisse le même seuil.
Valeurs associées
|4,6000 EUR
|Euronext Paris
|-5,54%
A lire aussi
-
L'Union européenne passe à l'offensive sur l'acier: la Commission a dévoilé mardi des mesures sans précédent, dont le doublement des droits de douane sur les importations, afin de protéger les sidérurgistes face à une concurrence chinoise de plus en plus écrasante ... Lire la suite
-
Air Liquide a conclu de nouveaux accords pour approvisionner en hydrogène deux des plus grands raffineurs des États-Unis et réalisera un investissement de près de 50 millions de dollars. Air Liquide a signé de nouveaux contrats à long-terme d'approvisionnement ... Lire la suite
-
(AOF) - Spie , acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition d’ECOexperts Automation GmbH (ECOexperts), basée à Lebring (Styrie, Autriche). En ... Lire la suite
-
Chobani demande la fin des poursuites engagées par la société mère de Dannon concernant le café infusé à froid
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Danone, paragraphe 7) par Jonathan Stempel Chobani a demandé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer