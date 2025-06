Valneva: accord de distribution de vaccins en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva fait part d'un accord exclusif avec CSL Seqirus, l'une des plus grandes entreprises de vaccins antigrippaux au monde, pour le marketing et la distribution des trois vaccins commerciaux du groupe français en Allemagne.



Selon les termes de l'accord, CSL Seqirus commencera à commercialiser son vaccin unidose contre le chikungunya Ixchiq à partir de juillet, et ceux contre l'encéphalite japonaise Ixiaro et le choléra / ETEC Dukoral à partir de janvier 2026.



Ce nouvel accord avec CSL Seqirus vient remplacer l'accord de commercialisation et de distribution que Valneva avait signé avec Bavarian Nordic en 20211, arrivant à échéance à la fin du mois de décembre 2025.



Ce nouvel accord aura une durée de trois ans et comprendra des quantités annuelles minimales d'achat ainsi que des clauses de résiliation standard incluant changement de contrôle et critères de performance.







Valeurs associées VALNEVA 2,3480 EUR Euronext Paris 0,00%