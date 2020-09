Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: Accord avec le Royaume-Uni pour la fourniture de son vaccin contre le COVID-19 Reuters • 14/09/2020 à 09:10









VALNEVA: ACCORD AVEC LE ROYAUME-UNI POUR LA FOURNITURE DE SON VACCIN CONTRE LE COVID-19 PARIS (Reuters) - Le fabricant de vaccins français Valneva a annoncé lundi la signature d'un partenariat avec le gouvernement britannique pour la fourniture d'un maximum de 190 millions de doses de son candidat-vaccin contre le COVID-19 sur une période de cinq ans. Selon les termes de l'accord, en cas de développement réussi du vaccin, Valneva fournira au gouvernement britannique 60 millions de doses au second semestre 2021. Le gouvernement britannique dispose par ailleurs d'une option pour 40 millions de doses supplémentaires en 2022 ainsi que de la possibilité de commander 30 à 90 millions de doses supplémentaires pour la période de 2023 à 2025. Le chiffre d'affaires provenant de l'exercice de ces options pourrait approcher 900 millions d'euros, a indiqué Valneva dans un communiqué. Le gouvernement britannique finance la mise en production et le développement clinique du vaccin, cet investissement étant récupéré sur la fourniture du vaccin, a précisé la société. Valneva prévoit de commencer les essais cliniques sur son candidat-vaccin, baptisé VLA2001, à la fin de l'année. En cas de succès, une première autorisation de mise sur le marché pourrait être accordée au second semestre 2021. Parallèlement, Valneva a annoncé lundi un partenariat commercial avec la société américaine Dynavax qui lui fournira un adjuvant pour son candidat-vaccin contre le COVID-19. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +19.80% DYNAVAX TECH NASDAQ +0.20%