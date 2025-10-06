Valneva abaisse son objectif de CA annuel après la suspension du vaccin contre le chikungunya aux USA

(Actualisé avec détails, accord de prêt, communiqué)

Valneva VLS.PA a abaissé lundi son objectif de chiffre d'affaires pour 2025, le groupe citant la suspension de la licence du vaccin IXCHIQ contre le chikungunya par l'agence américaine des médicaments (FDA) et "l'incertitude actuelle" liée à l'attente d’informations complémentaires de sa part.

Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 165 et 180 millions d'euros sur l'année, contre 180 à 190 millions d'euros anticipée précédemment.

Le spécialiste de vaccins averti également que ses ventes annuelles sont attendues entre 155 et 170 millions d'euros, contre 170 à 180 millions d'euros prévus initialement.

Les investissements en R&D sont également revus à la baisse et devraient se situer entre 80 et 90 millions d’euros.

Valneva a par ailleurs annoncé avoir sécurisé un nouvel accord de prêt pouvant permettre d’obtenir jusqu’à 500 millions de dollars (427,13 millions d'euros) de financement non-dilutifs auprès de fonds d’investissement gérés par Pharmakon Advisors.

Une tranche initiale de 215 millions de dollars sera utilisée pour rembourser intégralement le prêt existant de Valena, indique un communiqué, tandis que les 285 millions de dollars restant pourront être utilisés pour financer d'éventuelles activités de développement futures.

"Ce refinancement améliore considérablement la flexibilité financière de Valneva puisque la société ne sera plus tenue d'effectuer des remboursements amortissables à compter de 2026".

"Cela devrait se traduire par des économies substantielles au cours des prochaines années, en attendant les revenus potentiels provenant du candidat vaccin de Valneva contre la maladie de Lyme, VLA15, sous réserve de l’autorisation du vaccin en 2027."

