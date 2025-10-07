Valneva abaisse ses prévisions financières pour 2025
Ses ventes sont désormais attendues entre 155 et 170 millions d'euros (contre 170 à 180 MEUR précédemment) en fonction du calendrier de livraisons de substance active aux partenaires situés dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI).
L'activité commerciale devrait générer des flux de trésorerie positifs, comme annoncé précédemment, mais le chiffre d'affaires de Valneva devrait se situer entre 165 et 180 MEUR (à comparer à 180 à 190 MEUR en estimation précédente).
Les investissements en R&D sont eux aussi revus à la baisse, à entre 80 et 90 MEUR (contre 90 et 100 MEUR précédemment). Ces investissements devraient être partiellement couverts par des subventions et des crédits d'impôt recherche anticipés.
Valeurs associées
|4,870 EUR
|Euronext Paris
|-2,13%
