Valneva: a reçu une autorisation de mise sur le marché

(CercleFinance.com) - L'agence de santé brésilienne (ANVISA) a accordé l'autorisation de mise sur le marché du vaccin unidose IXCHIQ® pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus.



'La décision de l'ANVISA marque la première autorisation mondiale d'un vaccin contre le chikungunya dans un pays où la maladie est endémique' indique le groupe.



IXCHIQ® est le premier vaccin au monde autorisé contre le chikungunya pour répondre à ce besoin médical non satisfait.



Outre le Brésil, IXCHIQ® est approuvé pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 12 ans et plus dans l'UE, et chez les personnes âgées de 18 ans et plus aux États-Unis (U.S.), au Canada et au Royaume-Uni.



Des demandes d'élargissement de l'indication aux adolescents ont été soumises aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, précise la direction de Valneva .



'Notre vaccin est particulièrement bien adapté aux PRFI, où l'accès aux vaccins est souvent limité, en raison de sa capacité à induire une réponse immunitaire robuste et durable chez les jeunes adultes comme chez les personnes plus âgées avec une seule vaccination' a déclaré Juan Carlos Jaramillo, M.D., directeur médical de Valneva.





