 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 878,27
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Valneva : +6%, renoue avec les 4,5E, soulève la résistance des 4,445E
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 13:59

Valneva grimpe de +6%, et renoue avec les 4,5E : le titre soulève la résistance des 4,445E et s'ouvre la possibilité d'aller refermer le 'gap' des 4,97E du 22 août

Valeurs associées

VALNEVA
4,4960 EUR Euronext Paris +6,44%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank