Valneva : +6%, renoue avec les 4,5E, soulève la résistance des 4,445E

Valeurs associées
|4,4960 EUR
|Euronext Paris
|+6,44%
A lire aussi
-
Stellantis a annoncé lundi la nomination du brésilien Joao Laranjo au poste de directeur financier, avec effet immédiat, à la suite de la démission inattendue de son prédécesseur Doug Ostermann "pour des raisons personnelles". Ce nouveau changement au sein de la ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
Les organisations d'auto-écoles et d'inspecteurs du permis de conduire, mobilisés lundi à Paris pour réclamer plus de places à l'examen, comptent mener d'autres actions en régions chaque lundi, ont déclaré des représentants à l'AFP. "on est là aujourd'hui pour ... Lire la suite
-
La banque publique d'investissement Bpifrance s'est félicitée lundi d'une activité d'investissement "exceptionnelle" au premier semestre, dans un contexte budgétaire et macroéconomique "contraint". Elle a déployé 2,4 milliards d’euros d'investissements sur cette ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer