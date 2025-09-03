 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vallourec, Voltalia, Winfarm...Les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 03/09/2025 à 18:32

(AOF) - Bastide

Le spécialiste de la prestation de santé à domicile signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

biomérieux

Le spécialiste du diagnostic in vitro présentera sur ses résultats du premier semestre.

Emova

Le premier réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Linedata

L'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit rendra compte de ses résultats du premier semestre.

LISI

Peugeot Invest a annoncé avoir engagé la cession de 2,7 millions d'actions LISI, représentant 5,8 % du capital, dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs qualifiés. La holding, qui représente les intérêts de la famille Peugeot, précise que les sociétés du groupe familial Peugeot accompagnent le développement de LISI depuis 1977. Le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 8 septembre 2025. À l'issue de l'opération, Peugeot Invest a l'intention de présenter sa démission du conseil d'administration de LISI.

Poxel

La société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Samse

Le spécialiste dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat dévoilera ses résultats du premier semestre.

Solutions30

Solutions30 a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Elektra Realizacje sp. z o.o., société spécialisée dans la modernisation des réseaux électriques basse et moyenne tension. " Cette opération marque une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de Solutions30 Pologne, qui vise à se diversifier dans les services énergétiques après son développement réussi dans les télécommunications au cours des dernières années ", explique le groupe de services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée présentera ses résultats du premier semestre.

Vallourec

Vallourec a annoncé son intention de procéder au remboursement partiel de ses obligations senior à échéance 2032 pour un montant de 82 millions de dollars, soit 10% du montant nominal total des obligations. Le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure précise que ce remboursement permet d'optimiser la structure financière du groupe et de réduire les coûts d'emprunt. Vallourec a réaffirmé son objectif de distribuer à ses actionnaires 80 à 100 % de sa génération de trésorerie globale.

Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables précisera ses résultats du premier semestre.

Winfarm

Winfarm a fait état d'une hausse de 4,9% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 38 millions d'euros. La hausse ressort à 6,4% sur l'ensemble du premier semestre, à 74,5 millions d'euros. La progression de l'activité devrait se traduire par une amélioration de l'Ebitda par rapport à la même période en 2024. Dans ce contexte, le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage anticipe une confirmation de cette tendance positive sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BASTIDE LE CONFORT MED.
25,1000 EUR Euronext Paris +2,87%
BIOMERIEUX
117,9000 EUR Euronext Paris +1,81%
EMOVA GRP
0,6450 EUR Euronext Paris 0,00%
LINEDATA SERVICES
60,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
LISI
43,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
POXEL
0,3160 EUR Euronext Paris +3,61%
SAMSE
137,0000 EUR Euronext Paris -1,08%
SOLUTIONS 30
1,3830 EUR Euronext Paris -6,36%
STEF
129,8000 EUR Euronext Paris -0,15%
VALLOUREC
14,8350 EUR Euronext Paris -0,70%
VOLTALIA
6,5600 EUR Euronext Paris -2,60%
WINFARM
4,4000 EUR Euronext Paris +5,26%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2025 à 18:32:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

