Vallourec, Voltalia, Winfarm...Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Bastide

Le spécialiste de la prestation de santé à domicile signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

biomérieux

Le spécialiste du diagnostic in vitro présentera sur ses résultats du premier semestre.

Emova

Le premier réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Linedata

L'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit rendra compte de ses résultats du premier semestre.

LISI

Peugeot Invest a annoncé avoir engagé la cession de 2,7 millions d'actions LISI, représentant 5,8 % du capital, dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs qualifiés. La holding, qui représente les intérêts de la famille Peugeot, précise que les sociétés du groupe familial Peugeot accompagnent le développement de LISI depuis 1977. Le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 8 septembre 2025. À l'issue de l'opération, Peugeot Invest a l'intention de présenter sa démission du conseil d'administration de LISI.

Poxel

La société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Samse

Le spécialiste dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat dévoilera ses résultats du premier semestre.

Solutions30

Solutions30 a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Elektra Realizacje sp. z o.o., société spécialisée dans la modernisation des réseaux électriques basse et moyenne tension. " Cette opération marque une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de Solutions30 Pologne, qui vise à se diversifier dans les services énergétiques après son développement réussi dans les télécommunications au cours des dernières années ", explique le groupe de services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée présentera ses résultats du premier semestre.

Vallourec

Vallourec a annoncé son intention de procéder au remboursement partiel de ses obligations senior à échéance 2032 pour un montant de 82 millions de dollars, soit 10% du montant nominal total des obligations. Le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure précise que ce remboursement permet d'optimiser la structure financière du groupe et de réduire les coûts d'emprunt. Vallourec a réaffirmé son objectif de distribuer à ses actionnaires 80 à 100 % de sa génération de trésorerie globale.

Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables précisera ses résultats du premier semestre.

Winfarm

Winfarm a fait état d'une hausse de 4,9% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 38 millions d'euros. La hausse ressort à 6,4% sur l'ensemble du premier semestre, à 74,5 millions d'euros. La progression de l'activité devrait se traduire par une amélioration de l'Ebitda par rapport à la même période en 2024. Dans ce contexte, le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage anticipe une confirmation de cette tendance positive sur l'ensemble de l'exercice 2025.