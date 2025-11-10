Vallourec va changer de directeur financier en décembre
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 07:25
Le fabricant de tubes sans soudure précise que son successeur a d'ores et déjà été identifié (son nom n'étant toutefois pas dévoilé à ce stade) et rejoindra son comité exécutif dès sa prise de fonction, début décembre.
Valeurs associées
|16,610 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
