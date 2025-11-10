 Aller au contenu principal
Vallourec va changer de directeur financier en décembre
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 07:25

Vallourec indique que son directeur financier, Sascha Bibert, a décidé de quitter le groupe en décembre prochain, après une période de transition avec son successeur pour 'saisir une nouvelle opportunité en Allemagne'.

Le fabricant de tubes sans soudure précise que son successeur a d'ores et déjà été identifié (son nom n'étant toutefois pas dévoilé à ce stade) et rejoindra son comité exécutif dès sa prise de fonction, début décembre.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
16,610 EUR Euronext Paris 0,00%
